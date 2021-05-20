Kozluk'ta 3 bin kişilik cami, külliye ve kültür merkezinin temeli atıldı - Son Dakika

Kozluk ilçesinde 3 bin kişilik cami, külliye ve kültür merkezinin temeli atıldı.

İl Müftüsü Turgut Erhan, Yukarı Güneşli Mahallesinde düzenlenen törende, Hz. Muhammed'in gittiği her yerde mescitler inşa ettiğini söyledi.

Geleceğin mimarı olan gençler için bu tür güzel çalışmalarda bulunmaları gerektiğini kaydeden Erhan, ulvi ve güzel çalışmaya hayır desteğinde bulunan herkese teşekkür etti.

Erhan, Kozluk Merkez Camisi ve Külliyesinin ibadet etmenin yanı sıra geleneksel değerlerin de yaşatılacağı, çevresine hayat veren bir yapı haline geleceğini aktardı.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe de kültürlerinde camilerin, hiçbir zaman sadece ibadet yapılıp kapılarına kilit vurulan yerler olmadığını, ibadetin yanında hem bir eğitim kurumu hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi mekanlar olduğunu kaydetti.

Caminin kapalı alanında aynı anda 3 bin kişinin namaz kılabileceğini bilderen Serçe, "Çift şerefeli 40 metre uzunluğunda iki minaremiz olacak inşallah. Hayırseverlerin de desteklerini bekliyoruz. Rabbimiz şimdiden yapacağınız hayrı kabul etsin inşallah." dedi.