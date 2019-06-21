Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta 500 kınalı keklik doğaya salındı
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Kozluk'ta 500 kınalı keklik doğaya salındı

16 dakika önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Kozluk'ta 500 kınalı keklik doğaya salındı, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatını zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 500 kınalı keklik ilçe kırsalına getirildi.
Ekipler, kafeslerde getirdikleri keklikleri doğaya saldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:55 Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Batman, Kozluk, Güncel
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