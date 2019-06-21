Kozluk'ta 500 kınalı keklik doğaya salındı
16 dakika önce
Batman'ın Kozluk ilçesinde 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:55 Kaynak: AA
'ın Kozluk
ilçesinde 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatını zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 500 kınalı keklik ilçe kırsalına getirildi.
Ekipler, kafeslerde getirdikleri keklikleri doğaya saldı.
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