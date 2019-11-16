Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta 84 yıllık şehitlik onarılarak ziyarete açıldı
Son Dakika Güncel Kozluk'ta 84 yıllık şehitlik onarılarak ziyarete açıldı - Son Dakika

Kozluk'ta 84 yıllık şehitlik onarılarak ziyarete açıldı

6 saat önce

Batman'ın Kozluk Kaymakamlığı, 1935-1937 yılları arasında, Kozluk Armutlu köyünde başlayan ve devlet kayıtlarına Sason isyanı olarak işlenen olaylarda şehit düşen askerlere ait şehitlik onarılarak ziyarete açıldı.

Kozluk'ta 84 yıllık şehitlik onarılarak ziyarete açıldı, System.String[]

Batman'ın Kozluk Kaymakamlığı, 1935-1937 yılları arasında, Kozluk Armutlu köyünde başlayan ve devlet kayıtlarına Sason isyanı olarak işlenen olaylarda şehit düşen askerlere ait şehitlik onarılarak ziyarete açıldı.


Kozluk Şemdinağa Mahallesinde bulunan ve içerisinde 42 şehit mezarının bulunduğu şehitlikte onarım çalışmaları yaklaşık 2 ay sürdü. Bakımsız kalan ve çok sayıda mezar taşının kırıldığı şehitlik yeni çehresi ile ziyaretçilere açıldı. Kırılan mezar taşlarının hangi mezarlara ait olduğu tespit edilememesi nedeniyle, şehitlikte defnedilen askerlerin kimlik bilgilerine yer verilmedi. Mezar taşlarına şehit ibaresi tek yazıldı. Ayrıca Türk bayraklarıyla donatılan şehitliğin girişine üzerinde "Bu abide 1935-1937 yıllarında Sason isyanında şehit olan güvenlik güçlerimizin anısına dikilmiştir" yazılı yer alıyor. - BATMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
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