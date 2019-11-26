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Kozluk'ta AK Parti Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

6 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Kozluk'ta AK Parti Danışma Meclisi toplantısı yapıldı, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.


Parti binasında yapılan toplantıya AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür ve partililer katıldı. Danışma Meclisi toplantısında konuşan Milletvekili Özdemir, AK Parti'nin millete sadece hizmet verdiğini belirterek, Türkiye'nin sağlık ve ulaşımda çağ atladığını söyledi.


AK Parti Batman İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür ise Kozluk'un Batman'ın en büyük ilçesi olduğunu belirterek, Kozluk'u önemsediklerini söyledi. 31 Mart seçimlerinde Kozluk'ta istenilen başarıyı yakalamamış olmalarına rağmen Kozluk'u unutmadıklarını ve ihmal etmeyeceklerini aktaran Gür şunları kaydetti:


"Önceki dönem belediye başkanımız Veysi bey zamanında Kozluk'a çok güzel hizmetler yapıldı. Gönül isterdi ki Kozluk'ta belediye hizmetleri devam etsin. Biz bu seçimde Kozluk'u alamadık diye elbette ki Kozluk'u unutmuş veya ihmal edecek değiliz. Kozluk, her şeyin en güzeline layıktır. Son olarak Gençlik Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmede Kozluk'a yarı olimpik açık havuz yatırımıyla ilgili protokol imzalandı. Gelecek yaz inşallah Kozluklu gençlerimiz bu yatırımdan da faydalanıp profesyonel hocalar eşliğinde yüzme öğrenecek ve yüzebilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Ayrıca Kozluk'un bütün köylerine sıcak asfalt serimi de yapıldı ve yapılıyor. Vatandaşlarımız dün sadece başını sokacak ev istiyordu, bugün ise altyapısıyla, ulaşımıyla, yeşiliyle, parkıyla ve diğer pek çok unsuruyla daha yüksek standartlarda yerleşim alanları talep ediyor. Dolayısıyla bu ilkeler AK Parti'nin hizmette ve vizyonda kendisiyle yarışıyor olmasının ifadesidir. Biliyorsunuz bundan sonraki ilk seçim 2023 Haziran'ında yapılacak. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah dört yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına kurulduğu günkü heyecanıyla ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Bu amaçla durmayacağız ve yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi. - BATMAN

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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:59 Kaynak: İHA
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