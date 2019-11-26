Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
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Kozluk'ta AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kozluk'ta AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kozluk'ta AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Kozluk'ta AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Parti binasında gerçekleşen toplantıya katılan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık ve ulaşımda çağ atladığını söyledi.

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle il genelinde sağlıkta büyük bir dönüşümün yaşandığını ifade eden Özdemir, "Artık teknik olarak Avrupa'yı sollayacak hastanelerimiz var. Ulaşımda ise bugün Kozluk'ta yolu asfalt olmayan tek bir yer yok. İmkanlar ölçüsünde vatandaşlarımız ne istiyorsa onu yapma çabası içerisindeyiz." dedi

AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ise AK Parti hükumetlerinin vatandaşın kaliteli hizmet sunulması için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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