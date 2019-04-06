Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta Aşırı Yağışlar

Kozluk'ta Aşırı Yağışlar

44 dakika önce

Kozluk ilçesinde aşırı yağışlar sonucu grup köy yolunda çökme meydana geldi.

Kozluk'ta Aşırı Yağışlar, System.String[]
Kozluk ilçesinde aşırı yağışlar sonucu grup köy yolunda çökme meydana geldi.

Kozluk ilçesinin Cevizlik Mahallesinde Geyikli, Gündüzlü, Ağaçlık, Yedi Bölük, Bölük Konak ve Gümüş Örgü köylerini birbirine bağlayan asfalt yolda aşırı yağışlar sonucu çökme oluştu.

Vatandaşlardan Fadıl Yalçın, grup köy yolunda günlerdir süren aşırı yağış sonucu çökme meydana geldiğini belirterek, yolun yapılmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:01 Kaynak: AA

Konak, Geyikli, Kozluk, Güncel
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