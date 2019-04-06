Kozluk'ta Aşırı Yağışlar
44 dakika önce
Kozluk ilçesinde aşırı yağışlar sonucu grup köy yolunda çökme meydana geldi.
Kozluk
ilçesinde aşırı yağışlar sonucu grup köy yolunda çökme meydana geldi.
Kozluk ilçesinin Cevizlik Mahallesinde Geyikli
, Gündüzlü, Ağaçlık, Yedi Bölük, Bölük Konak
ve Gümüş
Örgü köylerini birbirine bağlayan asfalt yolda aşırı yağışlar sonucu çökme oluştu.
Vatandaşlardan Fadıl Yalçın, grup köy yolunda günlerdir süren aşırı yağış sonucu çökme meydana geldiğini belirterek, yolun yapılmasını istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:01 Kaynak: AA
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