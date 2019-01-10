Kozluk'ta Başarılı Eğitimciler Ödüllendirildi

Kozluk
ilçesinde Kaymakam Osman Bilici
tarafından çalışmalarında fark yaratan başarılı eğitimciler ödüllendirildi.
Kaymakam Bilici, ilçede yaptıkları çalışmalarla fark yaratan, kamu hizmetlerinin vatandaşlara etkin ve verimli sunulmasında başarı gösteren, değişik hizmet sınıflarındaki okul yöneticisi, öğretmen, memur ve şef 68 personeli başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Kozluk Hükümet
Konağı Konferans Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Osman Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak
ve eğitimciler katıldı.
Bilici programda yaptığı konuşmada, başarılı çalışmaların fark edilerek ödüllendirilmesinin önemine değindi.
Bundan sonraki süreçlerde de okul yöneticisi ve öğretmenlerin çalışmalarının takipçisi olacaklarını anlatan Bilici, başarılı çalışmalarda her zaman eğitimcilerin yanında olacaklarını aktardı.
Bilici, 68 personele tek tek başarı belgesi vererek, çalışmalarından dolayı tebrik etti.