Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta Başarılı Eğitimciler Ödüllendirildi

Kozluk'ta Başarılı Eğitimciler Ödüllendirildi

1 saat önce

Kozluk ilçesinde Kaymakam Osman Bilici tarafından çalışmalarında fark yaratan başarılı eğitimciler ödüllendirildi.

Kozluk'ta Başarılı Eğitimciler Ödüllendirildi, System.String[]
Kozluk ilçesinde Kaymakam Osman Bilici tarafından çalışmalarında fark yaratan başarılı eğitimciler ödüllendirildi.

Kaymakam Bilici, ilçede yaptıkları çalışmalarla fark yaratan, kamu hizmetlerinin vatandaşlara etkin ve verimli sunulmasında başarı gösteren, değişik hizmet sınıflarındaki okul yöneticisi, öğretmen, memur ve şef 68 personeli başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Kozluk Hükümet Konağı Konferans Salonunda düzenlenen programa Kaymakam Osman Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak ve eğitimciler katıldı.

Bilici programda yaptığı konuşmada, başarılı çalışmaların fark edilerek ödüllendirilmesinin önemine değindi.

Bundan sonraki süreçlerde de okul yöneticisi ve öğretmenlerin çalışmalarının takipçisi olacaklarını anlatan Bilici, başarılı çalışmalarda her zaman eğitimcilerin yanında olacaklarını aktardı.

Bilici, 68 personele tek tek başarı belgesi vererek, çalışmalarından dolayı tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:11 Kaynak: AA

Osman Bilici, Kozluk, Güncel
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