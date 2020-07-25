Kozluk'ta cami ve külliyenin temeli atıldı - Son Dakika

Kozluk İlçesinde cami ve külliyenin temeli atıldı.

Kaymakam Osman Bilici, Yukarı Güneşli mahallesindeki törende yaptığı konuşmada, Kozluk Merkez Camisi ve Külliyesinin ibadet etmenin yanı sıra geleneksel değerlerin de yaşatılacağı, çevresine hayat veren bir yapı haline geleceğini söyledi.

Kültürümüzde camilerin, hiçbir zaman sadece ibadet yapılıp kapılarına kilit vurulan yerler olmadığını aktaran Bilici, şöyle konuştu:

"Bu alanlar, ibadetin yanında hem bir eğitim kurumu, hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi mekanlar oldu. 3 bin kişilik Merkez Caminin yanı sıra projede yatılı Kur'an kursu, Kültür Merkezi ve Müftülük Hizmet binası da yapılacak. Yatılı Kur'an kursu 150 yataklı ve konferans salonu 800 kapasiteye sahip olacak ve içinde kültür merkezi de yer alacak."