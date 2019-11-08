Kozluk'ta cevizli sucuk tezgahlardaki yerini aldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, sonbahar aylarının vazgeçilmez tatlarından olan yeni mahsul cevizli sucuk, tezgahlardaki yerini aldı.



Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyünde yıllardır cevizli sucuk ve yerli ürünler yetiştiren Recep Tunç, yöre halkı tarafından şaran olarak bilinen cevizli sucuğun sofralara geliş sürecini anlattı. Tunç, "Ekim ayı başlarında bağdan topladığımız üzümleri sıkma tezgahlarında çuvallarda ezerek, üzümün suyunu çıkartıyoruz. Dev kazanlarda kaynatılan üzüm suyu şıra kıvamını aldıktan sonra, önceden ipe dizdiğimiz cevizleri hazırladığımız şıraya batırıp şeritler halinde kurumaya bırakıyoruz. 2-3 gün içinde kuruyan şaranı daha sonra halka haline getirerek satıyoruz. Küçük ve büyük halka olarak iki şekilde sattığımız şaranlar 50 ila 100 TL karşılığında Türkiye'nin dört bir tarafına satıyoruz" dedi.



Kozluk ilçesinde her yıl ortalama 3-4 ton arasında cevizli sucuk üretildiğine dikkat çeken Kozluk esnaflarından Ersin Avağ ise, "Kozluk ilçemize bağlı dağ köylerinde tamamen organik olarak üretilen şaranı üreticiden alıp vatandaşlara satıyoruz. Hiçbir kimyasal katkısı yoktur. Sağlığa son derece faydalı olan cevizli sucuk kış aylarında sofralardan eksik edilmeyecek bir yiyecektir" dedi. - BATMAN