Son dakika... Kozluk'ta çocuklara "Benim Oyun Sandığım" seti dağıtıldı - Son Dakika

Son dakika... Kozluk'ta çocuklara "Benim Oyun Sandığım" seti dağıtıldı
01.04.2021 09:51
Son dakika haberine göre Kozluk ilçesinde çocuklara "Benim Oyun Sandığım" seti dağıtıldı.
Kozluk ilçesinde çocuklara "Benim Oyun Sandığım" seti dağıtıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğiyle yürütülen Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi kapsamında Çayönü köyündeki 2 çocuğuna "Benim Oyun Sandığım" seti hediye edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, proje kapsamında 5 yaşında olup okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocukların gelişimini destekleyici çeşitli eğitim materyallerinin bulunduğu "Benim Oyun Sandığım" setini teslim ettiklerini belirtti.
Aileler de yetkililere teşekkür etti.
Son Dakika Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın