Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta "Dünya Diyabet Günü" farkındalık semineri
Son Dakika Sağlık Kozluk'ta 'Dünya Diyabet Günü' farkındalık semineri - Son Dakika

Kozluk'ta "Dünya Diyabet Günü" farkındalık semineri

7 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde Dünya Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık sağlaması amacıyla seminer düzenlendi.

Kozluk'ta

Batman'ın Kozluk ilçesinde Dünya Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık sağlaması amacıyla seminer düzenlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Kadın Aile Merkezi'ndeki kadın kursiyerlere yönelik Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen seminer ilgi gördü.

Diyetisyen Ayşe Kaya, diyabet, şekerin vücuttaki rolü ve insülinin etkisi, diyabet tipleri, diyabetin belirtileri, risk grupları, beslenme, egzersiz, diyabet tanısı, diyabetin neden olduğu sağlık sorunları ve diyabetli hastaların yaşam kalitesi gibi konularda önemli bilgiler verdi.


Ayrıca, Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde de beslenme alışkanlıkları ve diyabet konusunda vatandaşlara çeşitli bilgiler verileceği belirtildi.

Batman, Kozluk, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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