Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta eğitim ödülleri dağıtıldı
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Kozluk'ta eğitim ödülleri dağıtıldı

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde eğitimde başarılı olanlara ödül verildi.

Kozluk'ta eğitim ödülleri dağıtıldı, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde eğitimde başarılı olanlara ödül verildi.

Kozluk 29 Ekim İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende, liderlik, örnek olay, akademik başarı, eğitim gönüllüsü, eğitim ortamının fiziksel yönden iyileştirilmesi, kültür, sanat, sportif ve mansiyon ödülü olmak üzere çeşitli kategorilerde kurum ve kişilere eğitim ödülü takdim edildi.
Etkinlikte, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici'ye vizyoner liderlik ödülü verildi.
Kozluk Hürriyet İlk ve Ortaokulu Müdürü olan Adem Yorulmaz, törende yaptığı konuşmada, amaçlarının ilçede eğitim öğretime katkıda bulunanları onurlandırmak olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:09 Kaynak: AA
29 Ekim, Batman, Kozluk, Güncel
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