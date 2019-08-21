Kozluk'ta engelliler için etkinlik
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Kozluk ilçesinde Yaşam Boyu Engelliler Dayanışma Derneğince engellilere yönelik piknik etkinliği düzenlendi.
Kozluk Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:32 Kaynak: AA
ilçesinde Yaşam Boyu Engelliler Dayanışma Derneğince engellilere yönelik piknik etkinliği düzenlendi.
Dernek tarafından Aynbire piknik alanında Engelsiz Kalplere Dokunuş Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe dernek üyeleri ve aileleri katıldı.
Dernek Başkanı Hasan Çelik
, engelli birey ile ailelerinin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Piknik etkinliğimiz engelli üyelerimiz ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, etkinlikte derece eğlendi ve mutlu oldu." dedi.
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