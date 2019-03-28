Kozluk'ta Futbol ve Badminton Turnuvası

Kozluk ilçesinden futbol ve badminton turnuvası düzenlendi.

Kozluk ilçesinden futbol ve badminton turnuvası düzenlendi.



İlçede sporu geliştirmek ve yaymak amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından merkez ve köy okulları arasında düzenlenen okullar arası futbol ve badminton turnuvasında dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi.



Milli Eğitim İlçe Müdürü Ömer Toprak, turnuvaya katılım sağlayan tüm takım ve sporcuları tebrik edilerek, bundan sonra yapılacak müsabakalarda başarılar diledi.

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