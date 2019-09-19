Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta Gaziler Günü etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Kozluk'ta Gaziler Günü etkinliği

az önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde Gaziler Günü münasebetiyle ilçemizde tören düzenlendi.

Kozluk'ta Gaziler Günü etkinliği, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesinde Gaziler Günü münasebetiyle ilçemizde tören düzenlendi.


Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Kaymakam Osman Bilici, ilçe idare şube başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına kaymakamlık çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kozluk Kaymakamı Bilici, törene katılan gazileri, şehit yakınlarını ve sivil toplum kuruluşlarını Kaymakamlık Makamı'nda ağırladı.


Programa katılan Kozluklu gaziler, terörle mücadelede girdikleri sıcak çatışmalardan anılarını anlattı.


Program Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmen Evi'nde gazi ve şehit yakınlarına verilen yemek ile sona erdi. - BATMAN

19 Eylül Gaziler Günü, Kozluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor
Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi İBB, İSPARK'la ilgili skandal haberleri yalanladı: 1,5 yıl öncesine ait Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:15:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta Gaziler Günü etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]