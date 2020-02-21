Kozluk'ta gıda denetimi - Son Dakika
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Kozluk'ta gıda denetimi

7 saat önce

Kozluk ilçesinde sağlığın korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim seferberliği başlatıldı.

Kozluk'ta gıda denetimi, System.String[]

Kozluk ilçesinde sağlığın korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim seferberliği başlatıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığının gıda zincirinin tüm aşamalarında Kozluk'ta da tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla başlattığı seferberlik kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Sağlam öncülüğünde kurum ekiplerince kasap, şarküteri, market, ekmek ve unlu mamul üreten iş yerlerinde denetim yapıldı.

Vatandaşlardan gelecek geri bildirimin önemine işaret eden Sağlam, "Alo 174 Gıda İhbar" hattına herhangi bir usulsüzlük olduğu düşünülen durumlarda ihbarda bulunulması gerektiğini belirtti.

Kozluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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