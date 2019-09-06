Kozluk'ta güvenli okul güvenli eğitim toplantısı

Kozluk ilçesinde güvenli okul güvenli eğitim toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Osman Bilici başkanlığında Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, şube ve okul müdürleri katıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını kaydeden Bilici, geleceğin teminatı olan çocuklar açısından önemli olan güvenli okul, güvenli eğitim konusunda bir araya geldiklerini söyledi.

Güvenli geleceğin güvenli okul ve eğitimle mümkün olacağını anlatan Bilici, amaçlarının geleceğin teminatı olan çocukların geleceğe hazırlanırken çağın ve toplumun ihtiyaçlarına uygun sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Öğrencilerin gerek okul evrelerinde gerekse okul dışı ortamlarda güvenlikleri açısından endişe duymamalarını sağlamak için bütün tedbirlerin alınacağını ve tedbirlerin hassasiyetle takip edileceğini vurgulayan Bilici, "Güvenli okul güvenli eğitim konusu devletimizin öncelikli olarak odaklandığı konuların başında geliyor." diye konuştu.