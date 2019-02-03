Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta Heyelan Nedeniyle İkinci Defa Kapanan Grup Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Kozluk'ta Heyelan Nedeniyle İkinci Defa Kapanan Grup Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 3 köy 11 mezra ulaşımının sağlandığı grup köy yolunda ikinci defa heyelan meydana geldi.

Kozluk'ta Heyelan Nedeniyle İkinci Defa Kapanan Grup Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 3 köy 11 mezra ulaşımının sağlandığı grup köy yolunda ikinci defa heyelan meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan grup köy yolunda bir haftada ikinci defa heyelan meyana geldi. Yolları ulaşıma kapanan köylülerin durumu özel idare ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin, 4 saatlik çalışmasının ardından grup köy yolunu tekrar ulaşıma açtığı belirtildi. Aynı yerde ikinci defa heyelanın meydana gelmesi köylüleri tedirgin etti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

Batman, Kozluk, Güncel
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