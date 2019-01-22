Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı

Kozluk'ta Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı

2 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan sağanak ve kar nedeniyle heyelan meydana gelen grup köy yolu ulaşıma açıldı.

Kozluk'ta Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan sağanak ve kar nedeniyle heyelan meydana gelen grup köy yolu ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, şiddetli yağış nedeniyle 3 köy 11 mezranın bağlı olduğu gurup köy yolunda heyelan meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce başlatılan ve yaklaşık 24 saat süren çalışma sonucu grup köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.


Bölgede devam eden yağıştan dolayı heyelan riskinin sürdüğünü belirten İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşlara uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:29 Kaynak: AA

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