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Kozluk'ta iftar programı

25 dakika önce

Kozluk Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

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Kozluk Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.
Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen iftar programına, Vali Hulusi Şahin, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, kurum müdürleri, çok sayıda şehit yakını, gazi ile güvenlik korucuları katıldı.
Vali Şahin, programda yaptığı konuşmada, manevi duyguların arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği, paylaşmanın daha da değer kazandığı rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayının ülke ve bölgenin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diledi.
Şehit ve gazilerin devletin birliği ve beraberliği için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü kelimelerin ifade etmeye yetmeyeceğini kaydeden Şahin, şöyle konuştu:
"Onlar bizlerin huzuru, bu ülkenin geleceği, bayrağımız için canlarını feda ettiler. Bizler bu ülkede huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz kıymetli aileleri ve yakınları ile yine bu vatan için kendini adayan gazilerimizin çok değerli aileleri, devletimiz için her zaman öncelikli ve ayrıcalık bir konumdadır."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:12 Kaynak: AA
Anadolu Lisesi, Kozluk, Güncel
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