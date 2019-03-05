Kozluk'ta İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, kamu hizmetlerinin sunulmasında vatandaş memnuniyeti, hizmetlerde süreklilik ve kurumlar arasında işbirliği sağlamak amacıyla ilçe idare şube başkanları toplantısı, Kaymakam Osman Bilici başkanlığında yapıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, kamu hizmetlerinin sunulmasında vatandaş memnuniyeti, hizmetlerde süreklilik ve kurumlar arasında işbirliği sağlamak amacıyla ilçe idare şube başkanları toplantısı, Kaymakam Osman Bilici başkanlığında yapıldı.



Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya, İlçede faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının şube başkanları katıldı. Kaymakam Bilici'nin açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, kurum ve kuruluşlarımızın yürütmüş oldukları kamu hizmetleri ve standartları, tasarruf tedbirleri, sıfır atık projesi, seçim güvenliği, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde personelin görev ve sorumlulukları konularının görüşülmesiyle devam etti.



Kaymakamı Bilici, kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunulmasında, vatandaş memnuniyetinin göz önünde bulundurularak hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması gerektiğini vurguladı. Kaymakam Bilici, naz makamı değil, niyaz makamı olduklarını söyledi.



Daha sonra kurumların faaliyetlerini değerlendiren Kaymakam Bilici, ilçe idare şube başkanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BATMAN

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