Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı

Kozluk'ta İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı

2 dakika önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde, kamu hizmetlerinin sunulmasında vatandaş memnuniyeti, hizmetlerde süreklilik ve kurumlar arasında işbirliği sağlamak amacıyla ilçe idare şube başkanları toplantısı, Kaymakam Osman Bilici başkanlığında yapıldı.

Kozluk'ta İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde, kamu hizmetlerinin sunulmasında vatandaş memnuniyeti, hizmetlerde süreklilik ve kurumlar arasında işbirliği sağlamak amacıyla ilçe idare şube başkanları toplantısı, Kaymakam Osman Bilici başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya, İlçede faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının şube başkanları katıldı. Kaymakam Bilici'nin açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, kurum ve kuruluşlarımızın yürütmüş oldukları kamu hizmetleri ve standartları, tasarruf tedbirleri, sıfır atık projesi, seçim güvenliği, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde personelin görev ve sorumlulukları konularının görüşülmesiyle devam etti.

Kaymakamı Bilici, kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunulmasında, vatandaş memnuniyetinin göz önünde bulundurularak hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması gerektiğini vurguladı. Kaymakam Bilici, naz makamı değil, niyaz makamı olduklarını söyledi.

Daha sonra kurumların faaliyetlerini değerlendiren Kaymakam Bilici, ilçe idare şube başkanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:59 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışları Başladı Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu

Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı Çöpte Yiyecek Arıyor Gibi Yapan Kadın Esnafı Bıktırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:01:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]