Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta İlim-Der'den ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes
Son Dakika Güncel Kozluk'ta İlim-Der'den ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes

Kozluk'ta İlim-Der'den ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes

15 dakika önce

İlim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İlim-Der) tarafından Batman'ın Kozluk ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Kozluk'ta İlim-Der'den ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes, System.String[]

İlim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İlim-Der) tarafından Batman'ın Kozluk ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Üç yol bölgesinde gerçekleştirilen dün başlayan kermeste gıda, giysi, ayakkabı, çeyizlik eşya, züccaciye, yöresel ev yemeklerinin yanı sıra kitap, kırtasiye ve oyuncaklar satışa sunuldu.

3 gün sürecek kermesten elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlanacak.

İlim-Der Şube Başkanı Abdulcelil Bala, her sene ihtiyaç sahibi öğrenciler ve ailelere yardım amaçlı kermes düzenlediklerini belirterek, ailelerin derneğin komisyonunca önceden belirlendiğini söyledi.

Bala, tüm vatandaşları kermesten alışveriş yapmak suretiyle fakir öğrencilere yardım yapmaya davet etti.

Batman, Kozluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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