Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta İstinat Duvarı Çöktü

Kozluk'ta İstinat Duvarı Çöktü

1 saat önce

Kozluk ilçesinde 3 gündür yoğun yağıştan dolayı istinat duvarı çöktü.

Kozluk'ta İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
Kozluk ilçesinde 3 gündür yoğun yağıştan dolayı istinat duvarı çöktü.

Kozluk'ta Yukarı Güneşli Mahallesinde istinat duvarı 3 gündür etkili olan yoğun yağıştan dolayı çöktü.

Mahalle sakinlerinden Necmi Yaşar, "İstinat duvarı 3 gündür yoğun yağıştan dolayı yıkıldı. Bu yoldan her gün öğrenci servisleri geçiyor. Önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:16 Kaynak: AA

Güneşli, Kozluk, Güncel
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