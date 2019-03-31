Kozluk'ta İstinat Duvarı Çöktü
1 saat önce
Kozluk ilçesinde 3 gündür yoğun yağıştan dolayı istinat duvarı çöktü.
Kozluk
ilçesinde 3 gündür yoğun yağıştan dolayı istinat duvarı çöktü.
Kozluk'ta Yukarı Güneşli
Mahallesinde istinat duvarı 3 gündür etkili olan yoğun yağıştan dolayı çöktü.
Mahalle sakinlerinden Necmi Yaşar, "İstinat duvarı 3 gündür yoğun yağıştan dolayı yıkıldı. Bu yoldan her gün öğrenci servisleri geçiyor. Önlem alınmasını istiyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:16 Kaynak: AA
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