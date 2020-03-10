Kozluk'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

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Kozluk'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
6 saat önce
Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı, yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:53 Kaynak: İHA
Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı, yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Kozluk'ta etkili olan kar yağışı ilçe genelindeki bütün köy yollarını ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerinin yaklaşık bir ay süren çalışmasıyla kapalı olan Geçitaltı ve Armutlu köy yollarının da açılmasıyla ilçedeki bütün köy yollarının ulaşıma açıldığı öğrenildi. - BATMAN
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