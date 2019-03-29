Kozluk'ta Kitapkurdu Çocuğa Ödül

Kozluk ilçesinde Halk Kütüphanesinden bir yıl içinde 150 kitap alarak okuyan 9 yaşındaki Hayrunisa Tari'ye ödül verildi.

Kozluk ilçesinde Halk Kütüphanesinden bir yıl içinde 150 kitap alarak okuyan 9 yaşındaki Hayrunisa Tari'ye ödül verildi.



Kütüphaneler Haftası dolaysıyla Kozluk Halk Kütüphanesinde en çok kitap okuyanlara ödül verilmesi amacıyla tören düzenlendi.



Törene, Kaymakam Osman Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, Şube Müdürü Bilgiye Pala, Batman Halk Kütüphanesi Müdürü Derya Alapala, Kozluk İlçe Müftüsü Hasan Serçe ve Kütüphane Müdürü Mehmet Can katıldı.



Kaymakam Bilici, "Kitap okumamızın amacı hayal dünyamızı genişletmektir. Kitap okuma insana sınırsız düşünme gücü sağlar. Çok okuyan mı yoksa çok gezen mi bilir? sorusuna benim cevabım gezerek okuyan bilir, olur. Her kitabın farklı mesajları, dünyası, tasvirleri vardır. Okur bunlardan mutlaka istifade eder." dedi.



Daha sonra çocuk kategorisinde bir yıl içerisinde 150 kitap kitap okuyan 9 yaşındaki Hayrunisa Tari, gençler kategorisinde de Meryem Özmen ve Sibel Gümüş'e ödülleri verildi.

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