Kozluk'ta Kovid-19 önleme ve değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Kozluk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Kaymakam Osman Bilici, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Ersoy, İlçe Jandarma Komutanı Selim Kasacı, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Veysi Kaya, Başhekim Dr. Beşir Burak Bulut, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ekinci ile ilgili birim yöneticileri katıldı.

Kaymakam Bilici yaptığı konuşmada, küresel salgınla mücadelede başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığını ve sürece göre gerektiğinde yeni tedbirlerin de alınacağını, ifade ederek, salgınla mücadele kapsamında alınan kararlara vatandaşların uymasının önemli olduğunu aktardı.

Toplantıda, Tepecik Mahallesi'nde bulunan Sağlık Parkı, Komando Mahallesi'nde bulunan "Kent Parkı", Yukarı Güneşli Mahallesi'nde bulunan "15 Temmuz Şehitler Parkı" ile "Selahaddini Eyyubi Parkı"nın giriş ve çıkışa kapatılması kararı alındı.

Ayrıca ilçe genelinde vatandaşların topluca bir araya gelmeleri ile her türlü alanda piknik veya benzeri etkinlikleri yapmaları yasaklandı.