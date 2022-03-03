Kozluk'ta köy çocuklarına oyuncak ve eğitim seti hediye edildi - Son Dakika
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Kozluk'ta köy çocuklarına oyuncak ve eğitim seti hediye edildi

03.03.2022 10:14
Kozluk'ta köy çocuklarına oyuncak ve eğitim seti hediye edildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde kırsalda yaşayan çocuklara Milli Eğitim Bakanlığının, "Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması" projesi kapsamında oyuncak ve eğitim seti dağıtıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kırsalda yaşayan çocuklara Milli Eğitim Bakanlığının, "Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması" projesi kapsamında oyuncak ve eğitim seti dağıtıldı.

Proje doğrultusunda kırsaldaki çocuklara, Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Karaoğu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, Milli Eğitim Şube Müdürü Yunus Demir ve proje koordinatörü Murat Işık'ın katılımıyla "Benim Oyun Sandığım" adı ile oyuncak ve eğitim sandığı ulaştırılmaya başlandı.

Toplam 26 aileye teslim edilen sandık içindeki materyaller öğretmenler tarafından tanıtılıp, bu süreçte ailelerin etkin bir şekilde öğrencilerle eğitim setlerini uygulaması istendi.

Kaymakam Güngör, kırsalda yaşayan, köyünde, mezrasında okul olmayan çocuklara oyun sandığı verdiklerini, onlara etkinlikler yaptırdıklarını belirtti.

Öğretmenlerin de bu süreçte öğrencileri takip ettiğini dile getiren Güngör, "Ama en büyük takipçileri anne ve babaları olacak. Bu amaç doğrultusunda çocuklarımız birinci sınıfa eğitimli olarak başlayabilecek." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kozluk'ta köy çocuklarına oyuncak ve eğitim seti hediye edildi - Son Dakika


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