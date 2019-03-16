Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta Köy Okulunda Etkinlik

Kozluk'ta Köy Okulunda Etkinlik

1 saat önce

Kozluk ilçesine bağlı Yapaklı Köyü İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

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Kozluk ilçesine bağlı Yapaklı Köyü İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

Kozluk Gençlik Merkezince "merkezim her yerde projesi" kapsamında Yapaklı Köyü İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, ok atma, matrak, dart, halat çekme, ip atlama gibi oyunlar tanıtıldı.

Okul bahçesindeki etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.

Kozluk Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Rüzgar, köyde öğrencilerin sevinçlerine ortak olduklarını belirterek, "Özellikle unutulmaya yüz tutmuş spor dallarını tanıttık. Ok atma, mangala, matrak, satranç ve dart tanıtımını yaptık. Bunların dışında badminton gibi oyunlarla çocukların unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladık. Mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Emeği ve katkısı olanlara teşekkür ederiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Kozluk, Güncel
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