Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta muhtaç ve yetimler yararına konser verdi
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Kozluk'ta muhtaç ve yetimler yararına konser verdi

39 dakika önce

Kozluk Kaymakamlığı bünyesinde öğretmen ve imamlardan oluşturulan ilahi korosu muhtaç ve yetimler yararına konser verdi.

Kozluk'ta muhtaç ve yetimler yararına konser verdi, System.String[]
Kozluk Kaymakamlığı bünyesinde öğretmen ve imamlardan oluşturulan ilahi korosu muhtaç ve yetimler yararına konser verdi.
Kaymakamlık bünyesinde İlçe Müftülüğünün organize ettiği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla öğretmen ve imamlardan oluşturulan ilahi korosu, 29 Ekim İlköğretim Okulunda muhtaç ve yetimler yararına konser verdi.
Konseri, Kaymakam Osman Bilici, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, Tarım İlçe Müdürü İsmail Sağlam ve vatandaşlar izledi.
Serçe, konserden elde edilecek gelirin bayramda giyim ve ayakkabı alamayan yetim ve muhtaç vatandaşlara bağışlanacağını kaydederek, "Amacımız bu bayramda onlarca muhtaç çocuğu sevindirmektir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:28 Kaynak: AA
Kaymakamlık, Kozluk, Kültür Sanat
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