Kozluk'ta muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kozluk ilçesinde Vali Hulusi Şahin başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, ilçedeki kurumların yöneticileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Vali Şahin yaptığı konuşmada, ihtiyaçların karşılanması için öncelik sıralaması yapılacağını söyledi.

Hangi köyün ihtiyacı öncelikliyse hizmet önceliğini o köye vereceklerini ifade eden Şahin, köylerde alt yapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Şahin, "Elimizden geldiği kadar sizlere hizmet etmek için çalışıyoruz. Devlet olarak bizim de sizlerden isteğimiz, bulunduğunuz yerde devletin en hassas görevlisi olduğunuz unutmamanızdır." dedi.

Daha sonra muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Şahin, sorunların çözümünün takipçisi olacaklarını aktardı.

Toplantıda, ilçedeki mahalle ve köylerin yol, alt yapı, içme suyu, elektrik, sağlık ve eğitim gibi sorunları ele alındı.