Kozluk'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı
11 dakika önce
Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kozluk ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Kozluk
ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından Hicret Camisi'nde kıldırılan namazın ardından dua okundu.
Daha sonra İslami ve İnsani Değerler Platformu adına Sabır Baskın açıklama yaptı.
Baskın, Mursi'ye Allah'tan rahmet, tüm İslam alemine başsağlığı ve sabır dileyerek, idam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz, sedasız uygulayan Sisi cuntasına tepkisini dile getirdi.
Baskın, "Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin, insanlık ortak paydasında hak ve adaletten yana birleşmesi ve güçlü bir itirazda bulunması çağrımızı yeniliyoruz." dedi.
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