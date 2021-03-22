Kozluk'ta öğrenci servislerine denetim - Son Dakika

Kozluk'ta öğrenci servisleri denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren öğrenci servislerine yapılan denetime katıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde Sevim öğrencilere emniyetli yolculukla ilgili bilgilendirme yaptı.

Sevim, "Öğrencilerimizin güvenliği için yıl boyunca denetimlerimiz devam edecek. Mutlaka emniyet kemerinizi takın, can güvenliğiniz için bunu alışkanlık haline getirin." dedi.