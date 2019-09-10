Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta okul önlerinde sıkı denetim
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Kozluk'ta okul önlerinde sıkı denetim

36 dakika önce

BATMAN (İHA) – Batman'ın Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla tüm okul çevresinde tedbirleri arttırdı.

Kozluk'ta okul önlerinde sıkı denetim, System.String[]

BATMAN (İHA) – Batman'ın Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla tüm okul çevresinde tedbirleri arttırdı.


İlçe genelinde, Narkotik ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi, şüpheli kişilere de GBT sorgusu ve üst araması yapıldı.


Çetin Emeç Caddesi'nde öğrenci servislerinde ise kontroller yapıldı. Denetimlerde, sürücü ve araçlara ait evraklar kontrol edildi, araçların yeterlilikleri, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini incelendi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Kozluk, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:26 Kaynak: İHA
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