Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta 'Oruç Ligi' sona erdi
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Kozluk'ta 'Oruç Ligi' sona erdi

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde Gençlikspor yöneticileri tarafından organize edilen 'Oruç Ligi' final müsabakası ile nefesleri kesti.

Kozluk'ta 'Oruç Ligi' sona erdi, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde Gençlikspor yöneticileri tarafından organize edilen 'Oruç Ligi' final müsabakası ile nefesleri kesti.

Turnuvanın final karşılaşmasında karşı karşıya gelen Ajax Er-Pen ve Tarz Giyim müsabakayı takip eden yaklaşık 300 taraftara heyecan dolu dakikalar yaşattı. 2-0 Tarz Giyim'in üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmayı Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, İlçe Emniyet Amiri Yunus Yıldız, Kozluk Gençlikspor yöneticileri ve 300'e yakın taraftar takip etti. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Turnuva organizasyonunu sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını Gençlikspor yöneticileri, turnuvaya katılan, destek sunan, takip eden herkese teşekkür ettiklerini söyledi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
Batman, Kozluk, Spor
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