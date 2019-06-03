Kozluk'ta 'Oruç Ligi' sona erdi
1 saat önce
Batman'ın Kozluk ilçesinde Gençlikspor yöneticileri tarafından organize edilen 'Oruç Ligi' final müsabakası ile nefesleri kesti.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
'ın Kozluk
ilçesinde Gençlikspor yöneticileri tarafından organize edilen 'Oruç Ligi' final müsabakası ile nefesleri kesti.
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Er-Pen ve Tarz Giyim müsabakayı takip eden yaklaşık 300 taraftara heyecan dolu dakikalar yaşattı. 2-0 Tarz Giyim'in üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmayı Kozluk Belediye Başkanı Ayhan
Eren, İlçe Emniyet Amiri Yunus Yıldız
, Kozluk Gençlikspor yöneticileri ve 300'e yakın taraftar takip etti. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.
Turnuva organizasyonunu sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını Gençlikspor yöneticileri, turnuvaya katılan, destek sunan, takip eden herkese teşekkür ettiklerini söyledi. - BATMAN
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