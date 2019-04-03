Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta Otizmli Çocuklara Özel Sınıf

Kozluk'ta Otizmli Çocuklara Özel Sınıf

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Selahaddin Eyyubi İlkokulunda eğitim gören otizmli çocuklar için özel sınıf oluşturuldu.

Kozluk'ta Otizmli Çocuklara Özel Sınıf, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesindeki Selahaddin Eyyubi İlkokulunda eğitim gören otizmli çocuklar için özel sınıf oluşturuldu.

Okulda düzenlenen programa, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ve eşi Filiz Bilici, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, Şube Müdürü Bilgiye Pala, öğretmen ve öğrenciler katıldı

Kaymakam Bilici, beraberindeki katılımcılarla otistik çocuklar için özel olarak dizayn edilen sınıfın açılış kurdelesini kesti.

Konuya ilişkin açıklama yapan öğretmen Kazım Soysal, otizimli bireylerin eğitiminde her türlü materyale sahip olduklarını belirterek, sınıfta dört otizim spektrum bozukluğu tanısı bulunan öğrenciye tam zamanlı eğitim verileceğini aktardı.

Soysal, öğrencilerin kas ile bilişsel ve sosyal becerilerine yarar sağlayabilecek materyallerin bulunduğunu dile getirerek, öğrencilerin diğer arkadaşlarından ayrılmadan aynı okulda eğitim görmelerinin önemli olduğunu, bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ettiklerini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:03 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devletten İşverene Her İşçi İçin 3 Bin 134 Lira Destek Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı Temelli, Erdoğan'ı Eleştirdiği "Kürdistan'da Kazanmak, Batıda Kaybettirmek" Stratejisini Yorumladı: Hedefe Ulaştık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:33:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta Otizmli Çocuklara Özel Sınıf
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]