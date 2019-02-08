Kozluk'ta Pazar Esnafından Sebze Hali Talebi

Batman'ın Kozluk ilçesinde pazar esnafı müşteriye daha sağlıklı koşullarda satış yapmak için sebze hali kurulmasını talep ediyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde pazar esnafı müşteriye daha sağlıklı koşullarda satış yapmak için sebze hali kurulmasını talep ediyor.



İlçenin Üçyol mevkisine park edilen sebze kamyonlarından satış yapılması ulaşımı da olumsuz etkiliyor.



Vatandaşlar, ulaşımın aksamasına neden olan bu duruma çözüm bulunmasını isterken, pazar esnafı da Üçyol mevkisinde sebze hali kurulması talebinde bulundu.

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