Kozluk'ta Polis Haftası Etkinliği

Kozluk
ilçesinde Polis Haftası
dolaysıyla etkinlik düzenlendi.
Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğünce Polis Haftası dolaysıyla Selahaddin Eyyübi İlkokulunda düzenlenen etkinliğe, şehit polis memuru Fethi Sekin
'in babası Mehmet Zeki
Sekin, Batman
Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şehmus Özcan, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte, çocuklara uçan balonlar hediye edildi.
İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, 4- 10 Nisan
tarihleri arasında Polis Haftası'nın kutlandığını söyledi.
Altıparmak, "Selahaddin Eyyubi
İlkokulunda etkinlik düzenledik. Çocuklarla güzel bir gün geçirdik, onların sevinçlerine ortak olduk." dedi.
Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri Tuzlagözü İlkokulu ve Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy
İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere boyama kitabı, not defteri ve kalem hediye etti.