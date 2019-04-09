Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta Polis Haftası Etkinliği

Kozluk'ta Polis Haftası Etkinliği

42 dakika önce

Kozluk ilçesinde Polis Haftası dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

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Kozluk ilçesinde Polis Haftası dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğünce Polis Haftası dolaysıyla Selahaddin Eyyübi İlkokulunda düzenlenen etkinliğe, şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şehmus Özcan, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, çocuklara uçan balonlar hediye edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, 4- 10 Nisan tarihleri arasında Polis Haftası'nın kutlandığını söyledi.

Altıparmak, "Selahaddin Eyyubi İlkokulunda etkinlik düzenledik. Çocuklarla güzel bir gün geçirdik, onların sevinçlerine ortak olduk." dedi.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri Tuzlagözü İlkokulu ve Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere boyama kitabı, not defteri ve kalem hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:10 Kaynak: AA

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