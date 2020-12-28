Kozluk'ta SGK prim borcu yapılandırmasına yoğun talep - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesinde 31 Aralık'ta sona erecek SGK prim borçlarına yönelik yapılandırmadan faydalanmak isteyen ve internet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar, ilçe müdürlüğü binası önünde yoğunluk oluşturdu.

SGK İlçe Müdürlüğü binası önünde oluşan kuyruk nedeniyle görevliler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları noktasında sık sık uyardı.

Kozluk SGK İlçe Müdürü Mehmet Arif Yıldız, yapılanmanın pirim borcunu ödemeyenler, askıya alanlar, yeni yapılandırmak isteyenler için hizmetlerin tekrardan işleme alınması amaçlandığını ve vatandaşların E-Devlet üzerinden de başvuru yapabileceklerini ifade etti.