Kozluk'ta siyer sınavı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kozluk'ta siyer sınavı yapıldı - Son Dakika

Kozluk'ta siyer sınavı yapıldı

7 saat önce

Kozluk ilçesinde ilçesinde siyer sınavı yapıldı.

Kozluk'ta siyer sınavı yapıldı, System.String[]

Kozluk ilçesinde ilçesinde siyer sınavı yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Kozluk Temsilcisi Abdulcelil Bala, "O'nu Oku O'nu Yaşa" temalı sınava 2 bin 500 kişinin katıldığını söyledi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun ilgi olduğunu ifade eden Bala, "Kaybedeni olmayan bir sınav. Peygamber efendimizin hayatını okuyarak insanlar zaten kazanmış oluyorlar. Sınava katılan öğrenciler ve ailelerde heyecanlı. Bu sayede insanlar binlerce kişiye siyer kitabı okutuldu. Bu kitapla beraber çocuklar aslında ailelerine, babalarına, ev halkına televizyonu kapattırmışlar." dedi.

Kozluk, Bala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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