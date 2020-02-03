Kozluk'ta siyer sınavı yapıldı - Son Dakika

Kozluk ilçesinde ilçesinde siyer sınavı yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Kozluk Temsilcisi Abdulcelil Bala, "O'nu Oku O'nu Yaşa" temalı sınava 2 bin 500 kişinin katıldığını söyledi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun ilgi olduğunu ifade eden Bala, "Kaybedeni olmayan bir sınav. Peygamber efendimizin hayatını okuyarak insanlar zaten kazanmış oluyorlar. Sınava katılan öğrenciler ve ailelerde heyecanlı. Bu sayede insanlar binlerce kişiye siyer kitabı okutuldu. Bu kitapla beraber çocuklar aslında ailelerine, babalarına, ev halkına televizyonu kapattırmışlar." dedi.