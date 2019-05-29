Kozluk'ta tır devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Kozluk ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kozluk
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:53 Kaynak: AA
ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Tahir
Çicek'in kullandığı yem yüklü 47 PR
838 plakalı tır Kozluk- Batman
kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralı Çiçek, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı.
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