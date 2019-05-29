Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta tır devrildi: 1 yaralı
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Kozluk'ta tır devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Kozluk ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kozluk'ta tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Kozluk ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Tahir Çicek'in kullandığı yem yüklü 47 PR 838 plakalı tır Kozluk- Batman kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralı Çiçek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:53 Kaynak: AA
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