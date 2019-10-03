Kozluk ilçesinin Yedibölük köyündeki ilkokulda, TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

Yedibölük İlkokulu bahçesinde düzenlenen bilim şenliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, Şube Müdürü Bilgiye Pala, AR-GE biriminden de Resul Kara ve Kemal Altuner ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şenlikte 10 proje sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, beraberindeki katılımcılarla şenlikte sergilenin projeleri inceledi.

Toprak, öğrencilerin kendilerini ifade etmedeki yeteneklerini ve projelerdeki hakimiyetlerini tebrik ettiğini belirterek, öğretmenleri de bu çalışmalar dolayısıyla takdir ettiğini, bu başarıların devamını dilediklerini söyledi.