Kozluk'ta Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı

Batman
'ın Kozluk
ilçesinde uyuşturucuyla mücadele toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Osman Bilici
, hükümet konağında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, son 2 yılda ilçede gerçekleştirilen 42 operasyonda 10 kilo 218 gram esrar ile uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildiğini söyledi.
Gözaltına alınan 63 kişi hakkında adil işlem yapıldığını ifade eden Bilici, belediyenin 22 metruk binanın yıkımını yaptığını aktardı.
Bilici, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşa büyük görev düştüğünü kaydetti.
Toplantıya Kaymakam Bilici'nin yanı sıra Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Batman Şube Başkanı Şehmus Yılmaz ile muhtarlar katıldı.