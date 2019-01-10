Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı

Kozluk'ta Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı

26 dakika önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde uyuşturucuyla mücadele toplantısı düzenlendi.

Kozluk'ta Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde uyuşturucuyla mücadele toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Osman Bilici, hükümet konağında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, son 2 yılda ilçede gerçekleştirilen 42 operasyonda 10 kilo 218 gram esrar ile uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildiğini söyledi.

Gözaltına alınan 63 kişi hakkında adil işlem yapıldığını ifade eden Bilici, belediyenin 22 metruk binanın yıkımını yaptığını aktardı.

Bilici, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşa büyük görev düştüğünü kaydetti.

Toplantıya Kaymakam Bilici'nin yanı sıra Türkiye Yeşilay Cemiyeti Batman Şube Başkanı Şehmus Yılmaz ile muhtarlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Çıktığım Yoldan Geri Dönmem

FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu Son Dakika! Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:20:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]