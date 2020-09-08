Kozluk'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, satışa hazır kağıda sarılı 21 fişek esrar ve bir miktar poşet içerisinde esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 18:27 - Kaynak: AA
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