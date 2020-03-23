Kozluk'ta "Vefa Sosyal Destek Gurubu" oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kozluk'ta 'Vefa Sosyal Destek Gurubu' oluşturuldu - Son Dakika

Kozluk'ta "Vefa Sosyal Destek Gurubu" oluşturuldu

7 saat önce

Kozluk'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulaması sürüyor.

Kozluk'ta

Kozluk'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulaması sürüyor.

Bu kapsamda, Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve ilçelerde yaptıkları uygulamayla sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ikazda bulundu.

Ekipler, park ve bahçelere gelen çok sayıda kişiyi uygulama hakkında bilgilendirilip, kısıtlamaya uymayan vatandaşları araçla evlerine bıraktı.Öte yandan, kaymakamlıkça oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu ekipleri vatandaşlarla irtibat kurarak ihtiyaçlarını gideriyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kozluk, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:58 Kaynak: AA

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