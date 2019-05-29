Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta yem yüklü tır devrildi
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Kozluk'ta yem yüklü tır devrildi

53 dakika önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde yem yüklü tır devrildi, kazada sürücü hafif yaralandı.

Kozluk'ta yem yüklü tır devrildi, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde yem yüklü tır devrildi, kazada sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman istikametinden Ziyaret istikametine gitmekte olan 47 PR 838 plakalı tır Kozluk Üçyol istikametinde yan yattı. Kaza sonrası çevreye saçılan yem çuvalları yolu ulaşıma kapattı. Çevredekilerin yardımıyla aracından çıkartılan sürücü ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine trafik ekipleri yolda başka kazaların oluşmaması için güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:57 Kaynak: İHA
PR, Batman, Kozluk, 3. Sayfa
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