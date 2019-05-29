Kozluk'ta yem yüklü tır devrildi
53 dakika önce
Batman'ın Kozluk ilçesinde yem yüklü tır devrildi, kazada sürücü hafif yaralandı.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:57 Kaynak: İHA
'ın Kozluk
ilçesinde yem yüklü tır devrildi, kazada sürücü hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman istikametinden Ziyaret istikametine gitmekte olan 47 PR
838 plakalı tır Kozluk Üçyol
istikametinde yan yattı. Kaza sonrası çevreye saçılan yem çuvalları yolu ulaşıma kapattı. Çevredekilerin yardımıyla aracından çıkartılan sürücü ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Olay yerine trafik ekipleri yolda başka kazaların oluşmaması için güvenlik önlemi aldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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