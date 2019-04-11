Kozluk'ta Yoğun Yağış Nedeniyle Yol Çöktü
2 saat önce
Batman'ın Kozluk ilçe merkezine bağlı Şemdinağa Mahallesi'nde, yoğun yağışlar nedeniyle yolda çökme yaşandı.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:19 Kaynak: İHA
'ın Kozluk
ilçe merkezine bağlı Şemdinağa Mahallesi'nde, yoğun yağışlar nedeniyle yolda çökme yaşandı.
Son günlerde devam eden yoğun yağış nedeniyle ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Hastane Caddesi'nin yolu çöktü. Yaklaşık 1 metre çöküntünün yaşandığı yolun güvenliğini sağlayan istinat duvarında da çatlaklıkların oluştuğunu dile getiren mahalle sakinleri, duvarın her an yıkılabileceğini söyledi.
Yetkililer, kayma ve çökmenin meydana geldiği yolun trafiğe kapatıldığını, yapım çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını kaydetti. - BATMAN
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