Kozluk'un 2 kırsal kalkınma projesi kabul edildi

Kozluk'un 2 kırsal kalkınma projesi GAP İdaresi tarafından kabul edildi.

Kaymakam Osman Bilici, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Arı ve Arıcı Güvende ile Arıcılar El Ele Birlikte Arı Ürünleri Üretimi" projeleri GAP İdaresince onaylandığı belirterek, projelerin ilçe ekonomisine katkı sunacağını söyledi.

Kozluk İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam ise projelerin tarımsal üretim altyapısını güçlendireceğini işaret ederek, "Projeler nihayetlendirip faaliyete geçtiğinde ilçemizde organik tarıma geçiş yapılacak. Böylece projeler ilçemizde katma değer katacak." dedi.