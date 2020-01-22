Kozluklu atletten iki altın madalya - Son Dakika
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Kozluklu atletten iki altın madalya

6 saat önce

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Turkcell 16 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonasında Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kader Serikli 800 ve 1500 metrede çifte şampiyonluk yaşayıp iki branşta da Türkiye Şampiyonu oldu.

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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Turkcell 16 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonasında Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kader Serikli 800 ve 1500 metrede çifte şampiyonluk yaşayıp iki branşta da Türkiye Şampiyonu oldu.


Ataköy Atletizm Salonu'nda iki gün süren Turkcell U16 Salon Atletizm Festivaline, 10 branşta toplam 950 atlet yarışırken, Kozluk ilçesini temsil eden Kader Serikli 800 ve 1500 metre yarışlarında birinciliği göğüsleyerek büyük bir başarıya imza attı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü atletizm yarışlarında iki ayrı kategoride altın madalya kazanan Kader Serikli ve genç atleti yarışmaya hazırlayan 75. Yıl Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Sibel Doğan'a teşekkür etti. - BATMAN

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Kozluk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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