Son Dakika Haberleri: Kozluklu Çiftçilerden Gübre Mesaisi

Kozluklu Çiftçilerden Gübre Mesaisi

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde çiftçiler ilk cemrenin düşmesinden sonra bahar gübrelerini toprakla buluşturdu.

Kozluklu Çiftçilerden Gübre Mesaisi, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde çiftçiler ilk cemrenin düşmesinden sonra bahar gübrelerini toprakla buluşturdu.

Kozluk ilçesinde yıllardır çiftçilik yapan vatandaşlar, aldıkları gübreleri toprakla buluşturdu. İlçede uzun yıllardır çiftçilik yaptığını belirten Turgay Bakır, bu yıl verim ve kaliteden umutlu olduklarını söyledi. Bakır, bahar aylarına girişle birlikte gübreleri toprakla buluşturduklarını ifade etti. Gübrenin bir kerede değil parçalar halinde atılmasının bitkinin verimli olması açısından daha sağlıklı olacağını dile getiren Bakır, "Gübreler kardeşlenme, sapaklanma ve başaklanma dönemlerinde atılmalı. Bu üç dönemde atılması bitkinin önce verimini etkiler ardından da protein kalitesini belirler. Buğdayın süne ve protein değerine bakıldığı için bir kere de gübreyi atıp geçmek sağlıklı değil. Yağışlar tarlalara nem kattı ve bereket sağlayacak. İlk cemrenin düşmesiyle havada yumuşama başladı. Çiftçimiz buğday ekili arazilerine gübre atımına başladı" dedi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:52 Kaynak: İHA

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