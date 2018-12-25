Son Dakika Haberleri: Kozluklu Öğrenciler Prag'da Staj Yaptı

Kozluklu Öğrenciler Prag'da Staj Yaptı

46 dakika önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde Şenay Aybüke Yalçın Mesleki ve Teknik Lisesinde eğitim gören 5 öğrenci, Prag'da staj yaptı.

Kozluklu Öğrenciler Prag'da Staj Yaptı, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde Şenay Aybüke Yalçın Mesleki ve Teknik Lisesinde eğitim gören 5 öğrenci, Prag'da staj yaptı.

Erasmus+ 2018 teklif çağrısı kapsamında "Asansör Bakım ve Onarım Hizmetleri Avrupa Stajı"nın 1. Hareketliliği için Kozluk Şehit Şenay Aybüke Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim-öğretim gören 5 Elektrik Bölümü öğrencisi Prag'da 21 gün staj gördükten sonra Kozluk'a geri döndü. Proje kapsamında Prag'a giden Elektrik-Elektronik Teknolojileri Öğretmenleri Turgut Özgünlük ve Selman Barlık ile beraber Kanivar Yetmen, Müslüm Kol, Recep Tayyip Hamarat ve Cihan Yeşilyurt isimli öğrenciler stajlarını başarı ile tamamladı. Üç etapta ve farklı öğrenci grupları ile ayrı tarihlerde uygulanan projenin ikinci etabı 13 Ocak'ta Macaristan'ın Budapeşte şehrine gerçekleştirilecek. Projenin ikinci etabında ise Şirin Sevim, Yusuf Mutlu, Kerim İçten, Ümit Abık, Yusuf Yaman isimli öğrenciler ile birlikte Şehit Şenay Aybüke Yalçın Mesleki ve Teknik Lisesi Müdür Başyardımcısı Erdal Bulut yer alacak. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:57 Kaynak: İHA

Batman, Kozluk, Güncel
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